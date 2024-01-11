Ситуация на фронте сегодня 11 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Новобахмутовки (Донецкая область) и поразили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Всего в течение суток враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 56 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Клюсы, Леонивка, Гремяч Черниговской области; Голышевское, Садки, Запселье, Степок, Издецкое Сумской области; Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них: Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись: Берислав, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области, также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов: Тягинка, Ивановка, Крынки, Велетенское Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника.