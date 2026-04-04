Ситуация на фронте для Сил Обороны является лучшей за последние 10 месяцев, - ISW

Ситуация на передовой для Сил Обороны Украины является лучшей с июня прошлого года. Более того, весенняя погода усложнит россиянам передвижение их войск.

Об этом свидетельствуют данные украинской и британской разведок, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Цитируя президента Владимира Зеленского, в Институте изучения войны отметили, что враг ранее использовал плохую видимость во время тумана для проведения атак и инфильтрации - явление, которое препятствует действовать украинским беспилотникам и позволяет оккупантам проводить наземные операции.

"Украина также достигла тактических и оперативных успехов, которые могут все больше генерировать стратегические последствия в течение конца зимы 2025 года и начала весны", - говорится в отчете ISW.

Также сообщается о том, что украинские войска начали достигать значительных тактических успехов на юге Украины в конце января 2026 года, что создало каскадные оперативные последствия на фронте и заставило россиян выбирать между защитой от украинских контратак или распределением человеческих ресурсов и сил на другие участки фронта.

Ранее ISW оценивала, что украинские контратаки могли даже сорвать российские планы по наступательной кампании весна-лето 2026 года.

"Российские чиновники неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинские линии фронта находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые Россия не может обеспечить военным путем. Однако недавние успехи Украины свидетельствуют о том, что Украине не грозит коллапс", - добавили в Институте изучения войны.

Еще в отчете говорится о том, что усилия Украины в области технологических инноваций все больше приводят к последствиям против России. Только удары украинских беспилотников убили или тяжело ранили 33 988 российских военнослужащих в марте 2026 года, а украинская артиллерия и другие удары ликвидировали еще 1363 оккупантов.