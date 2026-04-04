ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуация на фронте для Сил Обороны является лучшей за последние 10 месяцев, - ISW

15:46 04.04.2026 Сб
2 мин
О ситуации на передовой узнали британская и украинская разведки
aimg Юлия Маловичко
Ситуация на передовой для Сил Обороны Украины является лучшей с июня прошлого года. Более того, весенняя погода усложнит россиянам передвижение их войск.

Об этом свидетельствуют данные украинской и британской разведок, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Цитируя президента Владимира Зеленского, в Институте изучения войны отметили, что враг ранее использовал плохую видимость во время тумана для проведения атак и инфильтрации - явление, которое препятствует действовать украинским беспилотникам и позволяет оккупантам проводить наземные операции.

"Украина также достигла тактических и оперативных успехов, которые могут все больше генерировать стратегические последствия в течение конца зимы 2025 года и начала весны", - говорится в отчете ISW.

Также сообщается о том, что украинские войска начали достигать значительных тактических успехов на юге Украины в конце января 2026 года, что создало каскадные оперативные последствия на фронте и заставило россиян выбирать между защитой от украинских контратак или распределением человеческих ресурсов и сил на другие участки фронта.

Ранее ISW оценивала, что украинские контратаки могли даже сорвать российские планы по наступательной кампании весна-лето 2026 года.

"Российские чиновники неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинские линии фронта находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые Россия не может обеспечить военным путем. Однако недавние успехи Украины свидетельствуют о том, что Украине не грозит коллапс", - добавили в Институте изучения войны.

Еще в отчете говорится о том, что усилия Украины в области технологических инноваций все больше приводят к последствиям против России. Только удары украинских беспилотников убили или тяжело ранили 33 988 российских военнослужащих в марте 2026 года, а украинская артиллерия и другие удары ликвидировали еще 1363 оккупантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
фронт Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Аналитика
