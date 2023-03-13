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Ситуация на фронте. Разведка Британии обновила карту боевых действий

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине по состоянию на 13 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать штурмы и отбивать атаки российских захватчиков. Самым ожесточенным участком фронта остается Бахмутское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Самая тяжелая ситуация в районе Бахмута, где бои часто переходят к ближнему противостоянию.

Кроме того, российские войска активно штурмуют позиции ВСУ возле Авдеевки и Кременной. Там продолжаются артиллерийские бои, однако значительное продвижение врага не зафиксировано.

Также враг обстреливает населённые пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются продвинуться в центр города.

Детальнее о ситуации в городе-крепости и цели его обороны - в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".

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