Ситуація на фронті. Розвідка Британії оновила карту бойових дій

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За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Найважча ситуація наразі у районі Бахмута, де бої часто переходять до ближнього протистояння.

Крім того, російські війська активно штурмують позиції ЗСУ біля Авдіївки та Кремінної. Там продовжуються артилерійські бої, проте значного просування ворога не зафіксовано.

Також ворог обстрілює населені пункти вздовж всієї лінії фронту на сході та півдні України.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається складною. Найманці ПВК "Вагнера" намагаються просунутися до центру міста.

Детальніше про ситуацію у місті-фортеці та мету його оборони - у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто".

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