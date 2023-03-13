Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город

Западные чиновники советуют Киеву вывести войска из Бахмута. Но украинское командование наоборот решило усилить оборону города. Чем так важен Бахмут и что там сейчас происходит – ниже в материале РБК-Украина.

Бахмут остается эпицентром боев для обеих сторон. Для России это единственный участок фронта, где она с началом ее "большого" наступления сумела показать хоть какой-то прогресс. И теперь Кремль, не щадя никакие ресурсы, пытается развить здесь свой "успех". План "взять Украину за десять дней" скатился в девятимесячные бодания вокруг небольшого райцентра.

На Западе же сомневаются в стратегической ценности Бахмута. США советуют Украине отойти на новые рубежи, о чем пишут авторитетные американские СМИ со ссылкой на источники во власти. За океаном якобы считают, что Украине лучше поберечь войска, которые также несут немалые потери, для будущего контрнаступления.

В Украине видят ситуацию иначе. Президент Владимир Зеленский приказал направить подкрепление к Бахмуту. По его словам, украинское военное руководство едино в том, что нужно продолжать оборону города.

Чем так важен Бахмут

Примерно с января Россия усилила хватку вокруг Бахмута, атакуя его с трех сторон. С севера противник прорывается от Берховки и Ягодного к Хромовому, там проходит дорога на Часов Яр. В течение последней недели оккупантам не удалось там продвинуться – ВСУ держат оборону. На юге россияне хотят выйти к дороге Бахмут - Константиновка в районе Ивановского.

План врага – перерезать пути, которыми может идти обеспечение обороняющимся украинским подразделениям, с одновременным лобовым штурмом города. По данным британской разведки, боевики ЧВК "Вагнера" уже взяли под контроль большинство территории восточной части Бахмута. Линия разграничения проходит фактически по реке Бахмутка – мосты для переправы разрушены украинской армией. Об оперативном окружении Бахмута говорить преждевременно, пока есть возможность доставлять туда резервы, снабжение и вооружение.

Но давление агрессора на этом участке фронта только усиливается. "Вагнеровцы", укомплектованные заключенными российских тюрем, используют тактику штурмовых волн при поддержке авиации и артиллерии. Группы пехоты одна за другой атакует позиции ВСУ: одну убивают – приходит следующая. И в конце концов некоторым удается пробивать украинскую оборону. Такая тактика помогает ЧВК добиваться хоть какой-то динамики, но масштаб российских потерь несопоставим с их территориальными завоеваниями.

Россия равняет Бахмут с землей, чтобы захватить город (фото: GettyImages)

Для Пригожина сражение за Бахмут – это вопрос его репутации и имиджа ЧВК, которые уже пытаются погасить его оппоненты в российском минобороны. В последние недели лидер "вагнеровцев" уже вынес эти распри в публичное поле. Он пожаловался, что его отключили от спецсвязи, а его боевикам на фронте не дают достаточно снарядов.

Путин же давно доказал, что его не заботит количество человеческих потерь ради достижения собственной цели. Не зря российская пропаганда преподносит бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". После череды неудач в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях Кремлю нужно продемонстрировать хотя бы малейший прогресс в оккупации Донбасса. Бахмут в этом плане для россиян словно кость в горле. Не взяв его, оккупанты не смогут двигаться в сторону краматорской агломерации.

"Россияне не могут пройти ни севернее, ни южнее Бахмута пока не выдавят наши войска из этого города, чтобы затем можно было идти широким фронтом в сторону Славянска. Бахмут – это кирпич в общей системе обороны всего Донбасса. То есть россияне не могут идти дальше пока не заберут Бахмут", – говорит военный обозреватель, полковник запаса Роман Свитан.

Кроме того, попутно это усложняет агрессору продвижение на запад от Кременной. Чтобы добиться результата на лиманском направлении противнику нужно выбить наши подразделения из участка Северск - Белогоровка. А сделать это россияне просто не в состоянии, поскольку самые боеспособные войска увязли в сражении за Бахмут.

Битва за этот город – показательный пример войны на истощение, которую Россия навязывает Украине. И западные чиновники, как пишут авторитетные иностранные СМИ, советуют Киеву отойти от этой "игры". В противном случае изматывание войск в тяжелых боях, по их версии, может помешать нашему наступлению, которое, предположительно может начаться на Юге.

Министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе заявил, что выход украинской армии из этого города глобально не повлияет на ход конфликта. По его словам, бои за Бахмут имеют, скорее, символическое, чем стратегическое и оперативное значение. К похожему мнению склоняются многие западные аналитики и обозреватели. Американские СМИ называют этот город "полем политической битвы" между Москвой и Киевом.

Американские чиновники сомневаются в важности Бахмута (фото: GettyImages)

Они обращают внимание, что во время поездки в Бахмут в декабре Владимир Зеленский назвал его "крепостью боевого духа" украинцев. А на следующий день привез боевой флаг из города в Вашингтон и сравнил его с битвой за Саратогу (битва времен Войны за независимость в США, - ред.).

Какой план у Украины

Пехотинец одного из военных подразделений, которые сейчас держат оборону Бахмута, на условиях анонимности отметил: среди бойцов также есть мнение, что внимание к этому городу приковано из-за политической составляющей – чтобы партнеры давали больше вооружения и чтобы весь мир знал, что Россия – это враг. Но украинские политическое и военное руководство видит картину немного иначе и отводят Бахмуту другую роль.

Украине, разумеется, не хочется дать россиянам лишний повод для ликования. Тем более, что потеря Бахмута, для обороны которого было приложено столько усилий, может породить упаднические настроения. Но это всего лишь побочные мотивы. В плане влияния на дальнейший ход войны этот город выполняет сразу две важных задачи. Одна из них – это ослабление российских войск. Западные официальные лица сообщили The Guardian, что потери "вагнеровцев" под Бахмутом могут насчитывать до 30 тысяч человек.

"Обороняющимся всегда проще, чем наступающим. Как правило, у наступающего войска потери в 3-5 раз больше. А учитывая тактику, которую используют россияне, прежде всего ЧВК "Вагнера", то у них они еще больше. Это один из факторов, для чего нам держать оборону – чтобы сточить и обескровливать врага, выбивая из него физические возможности для дальнейших атак и снижать его моральный потенциал", – сказал РБК-Украина спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Собеседник из числа оборонцев Бахмута считает, что город важно удерживать для того, чтобы нанести противнику максимальные потери и перейти в наступление. Сковывание российский войск вокруг Бахмута, где они, к тому же, теряют колоссальное количество живой силы и техники, не позволяет им успешно наступать или укреплять оборону на других направлениях. Не говоря уже об открытии второго фронта, например, с территории Беларуси. И в то время, пока агрессор цепляется фактически за второстепенный город, наша армия готовится к собственной наступательной кампании.

Украинская армия пытается обескровить врага в боях за Бахмут и выиграть время для своего наступления (фото: GettyImages)

"Эта операция позволяет выиграть время, прежде чем завершится подготовка наших резервов, что уже происходит как на территории Украины, так и за рубежом. На бахмутском направлении у нас очень опытные командиры, которые уже на протяжении месяцев держат оборону. Риски есть, ситуация тяжелая, но контролируемая", – отметил Череватый. По его словам, наше командование видит намерения врага и, как правило, предупреждает его самые агрессивные действия для нашей обороны.

В прошлом месяце Зеленский заявил, что наши войска продолжат оборонять Бахмут, но "не любой ценой". И раз уж украинское командование решило удерживать этот город – значит они пока еще видят для этого возможности.

"Отводить войска будут только в том случае, когда наши силы максимально выдохнутся. Потому что главная задача – максимально стягивать на себя силы противника, как это было в Рубежном и Северодонецке, чтобы другая часть наших войск подготовились к наступлению. Возможно, какие-то подразделения и уводили из этого участка, но фронт большой. В целом бригады стоят на месте", – сказал собеседник из подразделения, которое держит оборону на бахмутском направлении.

При любом развитии событий вокруг Бахмута Украина будет в большем или меньшем выигрыше. Даже если нашей армии придется выходить из города, они отступят всего лишь на несколько километров – к высотам, где уже оборудован следующий рубеж обороны. А для россиян это станет пирровой победой, после которой они могут оказаться неспособными куда-то двигаться и наступать.

Над текстом также работала Анастасия Рокитна.