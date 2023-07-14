Ситуация на фронте, продвижение и оборона: Зеленский провел заседание Ставки

Во время заседания были подняты вопросы:

ситуация на фронте;

продвижение украинских войск;

новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;

темпы производства украинского оружия.

Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.

Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.

"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляка", - добавил президент.

На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки преуспевают на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.