Ситуация на фронте: Генштаб назвал самые ожесточенные направления фронта

"Начались 1340-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", - отметили в Генштабе.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, оккупанты совершили 4534 обстрела, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5707 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Харьков Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Нечаевка, Андреевка, Братское, Покровское Днепропетровской области; Садовое и Ольговка Херсонской области и Змиенково Одесской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку захватчиков. Также враг нанес три авиаудара, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербово, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили военные.