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Ситуация на фронтах зашла в тупик, мы очень ждем поставок вооружений, - Буданов

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 06:38
Ситуация на фронтах зашла в тупик, мы очень ждем поставок вооружений, - Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Битва в Украине в настоящий момент застопорилась: ни Украине, ни России не удается осуществить значительных прорывов, полагает руководитель главного управления разведки украинского генштаба Кирилл Буданов.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, "ситуация просто подвисла. Движения нет”.

После того как Вооруженные силы Украины в ноябре освободили Херсон, основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута в Донецкой области.

На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и нехватка наступательных вооружений вынудили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км.

По мнению Буданова, Россия сейчас “в полном тупике”, неся чрезвычайно высокие потери, и Кремль уже принял решение объявить об очередной волне мобилизации. Однако, добавляет он, украинской армии на многих направлениях по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

“Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут, Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения”, - сказал Буданов.

Ранее глава разведки заявил, что российская армия с начала осени начала сталкиваться с техническим голодом. Оккупантам не хватает различных боеприпасов, в том числе к танкам.

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Главное управление разведки
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