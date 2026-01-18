Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ

Восстановление теплоснабжения продолжается

В Киеве продолжают восстанавливать теплоснабжение в 143 домах, более 100 из них - многоэтажные. По словам ответственных служб, в течение суток там произошли локальные аварии, вызванные низкими температурами и изношенной инфраструктурой.

В то же время 30 домов остаются без тепла еще с 9 января после массированной атаки РФ. Ранее таких домов было 46 - за сутки тепло удалось вернуть в 16 многоэтажек, сообщил Кулеба.

Киев увеличивает количество ремонтных бригад

"Мы уже увеличили количество ремонтных команд, чтобы максимально ускорить восстановление тепла для людей", - отметил Алексей Кулеба.

Сейчас в столице работают дополнительные 18 ремонтных бригад - 10 от "Укрзализныци", еще восемь из Фастова и Обухова. Уже завтра в Киев прибудут еще 20 бригад "УЗ", а также специалисты из Ровенской области.

"Я благодарен каждому, кто приобщается к работам в Киеве. Регионы и громады подставляют плечо поддержки столицы", - подчеркнул Кулеба, призвав другие области присоединяться к помощи.

Вместе с тем Денис Шмыгаль отметил, что параллельно продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Из-за морозов нагрузка на сети растет, однако 60 бригад энергетиков, из которых 12 - из других областей, работают над ликвидацией аварий.

Системные решения для стабилизации ситуации

Кроме этого, власти внедряют системные решения - в город доставляют 55 дополнительных генераторов, проверяют когенерационные установки и упрощают процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации.

"Координация всех служб и скорость восстановления - ключевые факторы стабилизации ситуации в Киеве", - подчеркнул Шмыгаль во время заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС.