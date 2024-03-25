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Ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю, - Укрэнерго

Фото: глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В Харькове самая тяжелая ситуация. У нас есть три опции, каким образом можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно", - сказал глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария уже сильно облегчат ситуацию для горожан.

Также глава "Укрэнерго" рассказал о сроках улучшения ситуации в городе.

"Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", - заявил Кудрицкий.

По словам главы, в области ситуация лучше, поскольку враг баллистическими средствами поражения пытался обесточить именно Харьков.

В конце Владимир Кудрицкий заявил что ситуация под контролем и все неудобства потребителей временные.

"Мы точно знаем, что делать. Нужно понимать, что восстановление электроснабжения в любом регионе - это вопрос времени. Где-то это можно сделать в течение нескольких часов, где-то это может быть один - два дня. Где-то, как в Харькове, к сожалению, нужно больше времени. Главное, что ситуация под контролем и эти неудобства, с которыми сталкиваются наши потребители в следствие атак, есть в любом случае, временными", - заявил Кудрицкий.

Ситуация с электроснабжением в Харькове

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян, свет вернули 40% потребителям.

Ранее мы писали, что в Харькове и области ввели графики отключения света.

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блекаутЭлектроэнергияХарьков