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На Донбасі бойовики 6 разів порушили "тишу": обстрілювали з артилерії та кулеметів

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Донбас, Четвер 19 серпня 2021 18:12
На Донбасі бойовики 6 разів порушили "тишу": обстрілювали з артилерії та кулеметів Фото: на Донбасі бойовики 6 разів порушили "тишу" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики 6 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Від початку доби проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь:

  • у напрямку Новоолександрівки - обстрілювали зі стрілецької зброї;
  • біля Кримського - вели вогонь по позиціях військовослужбовців з мінометів калібру 120-мм;
  • поблизу Невельського - застосовували протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю;
  • в районі Красногорівки - вели обстріли з протитанкових гранатометів й кулеметів;
  • поруч з Нью-Йорком - обстрілювали з протитанкових гранатометів.

На території Луганщини було зафіксовано політ ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 10 гектарів території та знищили 165 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі, внаслідок обстрілів бойовиків - загинув український військовослужбовець.

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