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На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали двоє військових

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 18:56
На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали двоє військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупаційні сили 13 разів порушували режим тиші

З початку 1 травня проросійські бойовики на Донбасі 13 разів відкривали вогонь, попри режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали 2 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили застосовували проти підрозділів Об'єднаних сил заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Богданівка, Водяне, Тарамчук, Кам'янка, Старогнатівка, Кримське, Південне, Хутір Вільний та Травневе.

Зазначається, що українські військові давали ворожим підрозділам відсіч та жорстко припиняли дії окупаційних військ. Однак внаслідок обстрілів було поранено 2 українських військових.

"Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи Об'єднаних сил опублікували відео знищення ворожого автомобіля з боєприпасами. У Луганській області 29 квітня українські військові з ПТРК знищили авто, яке підвозило боєприпаси на позиції бойовиків. Днями в цьому районі загинув український військовий.

Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військових, двоє поранених На Донбасі поранення отримали двоє українських військових
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