Ситуація на Донбасі: бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

У середу, 24 листопада, збройні формування Росії 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Недалеко від шахти "Бутівка" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, ворог застосовував різні види озброєння, відкриваючи вогонь: в напрямку Кам'янки, в бік Нью-Йорка, біля Луганського, в районі Верхньоторецького,

недалеко від Водяного, що на Приазов'ї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар'їнка".

Станом на 7:00, 25 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.