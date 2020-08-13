Ситуація в Білорусі: люди виходять на ланцюги солідарності і страйкують на заводах

Також вранці в Мінську водії влаштували автопротест
У Білорусі вже п'ятий день люди протестують проти президента Олександра Лукашенка. Станом на 13 серпня, в країні проходять акції солідарності і страйкують на підприємства, більш докладно в матеріалі РБК-Україна.
Кілька десятків людей зібралися біля будівлі Белтелерадіокомпанії.
"Сидіти вдома вже неможливо. Працювати, прати, прибирати неможливо. Доводиться тільки ось цим займатися", - сказала одна з учасників протесту в коментарі TUT.BY.
На забастовку вийшов Білоруський автомобільний завод
До національних страйків долучився автомобільний завод. Бастують сотні працівників.
NЕХТА повідомляє, що вранці в Мінську водії влаштували автопротест. Суть акції полягає в тому, що потік знижує швидкість до 20-30 км/год.
Також у столиці Білорусі люди шикуються в ланцюзі солідарності. Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам'яній гірці, на проспекті Дзержинського, і в центрі - на проспекті Незалежності - біля кінотеатру "Жовтень".
Разом з ними, в ланцюг солідарності вишикувалися медики 1-ї столичної лікарні.
Співробітники наркодиспансеру теж виступають за зміни та проти міліцейського свавілля.
Тим часом ВАТ "Гродножилстрой" встав на страйк.
Тим часом, Слідчий комітет Білорусі шукає координаторів мінських протестів.
Зазначимо, що за чотири днів протестів в Білорусі затримали майже 7 тисяч людей. Кожну ніч білорусі влаштовують масштабні антиурядові протести, а правоохоронці щодо них використовують гумові кулі, світлошумові гранати. Не зважаючи на це, люди продовжують протестувати та бастувати.
Нагадаємо, у Білорусі затримали українських волонтерів, українських МЗС намагається встановити їх місцезнаходження.
РБК-Україна писало, як проходила четверта ніч протестів у Білорусі.