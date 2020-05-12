В Італії заарештували представників мафії, з якими торгували російські бізнесмени

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Мова йде про торгівлю розкішними годинниками

У рамках спецоперації в Італії заарештували 91 представника мафіозних кланів, серед яких є ті, з ким торгували російські бізнесмени. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив італійський прокурор Сальваторе Де Лука , який очолював розслідування, на Сицилії були заарештовані представники мафії, замішані в різного роду злочинах.

Серед іншого, вони використовували у своїх цілях підприємства, які могли бути задіяні для боротьби з коронавірусом, а також робили торгівлю розкішними годинами з російськими бізнесменами.

"Була серія класичних незаконних дій: вимагання, наркотики, а потім в їх кримінальному портфелі з'явилися більш свіжі види діяльності, такі як ігрові автомати та азартні ігри онлайн, розкішні годинники", - сказав Де Лука.

Що стосується торгівлі годинами, то прокурор повідомив, що один з грошових переказів за ці години перевищив 600 тисяч євро.

"Наше розслідування включало перехоплення телефонних розмов, який показав, що російські підприємці були залучені в покупку і продаж годинників. Ми точно знаємо, що деякі з цих годин придбала лондонська фірма. Один з грошових переказів за ці години перевищив 600 тисяч євро", - повідомив Де Лука.

Також РБК-Україна писало, що в Італії з 18 травня відкривають бари, ресторани та перукарні в рамках ослаблення карантину. Крім цього, у Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 мільйони штрафів за порушення карантину. В Італії порушники отримують штраф у розмірі 206 євро або до 3 місяців в'язниці.