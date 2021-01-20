В Італії зростає активність вулкана Етна. Влада оголосила попередження

Фото: вулкан Етна (wikimedia by Jacopo Werther)

У понеділок, 18 січня, один з кратерів вулкана Етна в Італії почав вивергати лаву. Однак станом на 20 січня активність вулкана продовжує зростати.

Про це повідомляє ресурс volcanodiscovery.com.

Так, близько 9:15 у понеділок один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпа попелу і диму, поштовхами ґрунту і інфразвуковим тремором.

При цьому вранці 19 січня активність вулкана почала знижуватися.

Однак протягом останніх годин у середу, 20 січня, активність кратера New SE значно зросла.

"Зараз демонструє інтенсивні і майже постійні стромболіанські вибухи", - інформує ресурс.

Відзначимо, що такий типу виверження пов'язаний з більш в'язкою основною лавою, яка викидається різними за силою вибухами з жерла, утворюючи порівняно короткі й більш потужні лавові потоки.

Крім того, в Італії влада оголосила попередження. При цьому фахівці стверджують, що Етна поки не представляє небезпеки для жителів острова.

Підкреслимо, Етна - один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2019 року на Сицилії також зафіксували виверження вулкана Етна. У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.