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Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим

Новини » Економіка    09.09.2019 - 16:49
Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Перехід на поступовий режим буде відбуватися поступово

Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, запровадження цілодобового режиму роботи СЕП відповідає світовим тенденціям розвитку платіжних систем в частині доступності сервісу для учасників платіжної системи 24/7/365.

Запровадження цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити у два етапи:

  • на першому етапі - перейти на розширений регламент роботи СЕП. Він передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину при переході на новий день. Водночас буде збережено діючу технологію роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності. Такий режим роботи СЕП пропонується запровадити у ІІ кварталі 2020 року;
  • на другому етапі - реалізувати в СЕП "безшовний" режим роботи 24/7. Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня здійснюватиметься миттєво, без призупинення приймання платежів в СЕП під час переходу на новий день. Такий режим роботи СЕП планується реалізувати в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4).

Зараз НБУ працює над реалізацією першого етапу запровадження цілодобового режиму роботи СЕП. Незабаром відбудуться зустрічі з банківською спільнотою для обговорення основних принципів роботи СЕП у режимі 23/7.

Нагадаємо, що на сьогодні СЕП забезпечує приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонує у святкові та вихідні дні.

У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.

Нагадаємо, у квітні Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році. Дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

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