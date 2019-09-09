Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим

Перехід на поступовий режим буде відбуватися поступово
Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, запровадження цілодобового режиму роботи СЕП відповідає світовим тенденціям розвитку платіжних систем в частині доступності сервісу для учасників платіжної системи 24/7/365.
Запровадження цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити у два етапи:
Зараз НБУ працює над реалізацією першого етапу запровадження цілодобового режиму роботи СЕП. Незабаром відбудуться зустрічі з банківською спільнотою для обговорення основних принципів роботи СЕП у режимі 23/7.
Нагадаємо, що на сьогодні СЕП забезпечує приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонує у святкові та вихідні дні.
У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.
Нагадаємо, у квітні Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році. Дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.