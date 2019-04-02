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НБУ визначився з перенесенням робочих днів банків у 2019 році

Новини » Економіка    02.04.2019 - 11:56
НБУ визначився з перенесенням робочих днів банків у 2019 році
Фото: колаж (РБК-Україна)

Всього у 2019 році будуть перенесені три робочих дні

Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році. Про це повідомляється на сторінці НБУ в Facebook.

НБУ визначився з перенесенням робочих днів банків у 2019 році

Згідно з повідомленням, у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:

  • вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня;
  • понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
  • вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Як відзначили в НБУ, банки повинні: повідомити клієнтів про власний режим роботи у ці дні; організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат та забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

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