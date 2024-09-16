Из системы "Шлях" исключили 16 перевозчиков: что стало причиной
Сразу 16 перевозчиков были отключены от системы "Шлях". Их подозревают в нарушении военнообязанных правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" сразу нескольких перевозчиков. Среди них:
- ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич;
- ФЛП Лихтей Артем Викторович;
- ФЛП Педорченко Артем Леонидович;
- ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич;
- ФЛП Яцюра Андрей Николаевич;
- ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич;
- ФЛП Аронець Сергей Анатольевич;
- ФЛП Смульский Александр Александрович;
- ФЛП Дубовик Максим Юрьевич;
- ФЛП Блаженко Александр Михайлович;
- ФЛП Таран Вадим Владимирович;
- ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович;
- ФЛП Колядюк Василий Павлович;
- ООО "АВТ ГЛОБАЛ";
- ООО "МЕРИЕНЖЕЛ";
- ООО "МАКАРТРАНС".
Почему перевозчиков исключили из системы
По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - сообщили в "Укртрансбезопасности".
В то же время стало известно, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
Что такое система "Шлях"
Напомним, что во время военного положения и мобилизации в Украину мужчины не могут уехать за границу. Однако этот запрет не распространяется на водителей, перевозящих гуманитарную помощь и важный медицинский груз.
Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку и тогда вас внесут в систему "Шлях". Подробнее о том, кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает, можно узнать в материале РБК-Украина.
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