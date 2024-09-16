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З системи "Шлях" виключили 16 перевізників: що стало причиною

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 20:29
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З системи "Шлях" виключили 16 перевізників: що стало причиною Фото: 16 перевізників відключено від системи "Шлях" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відразу 16 перевізників було відключено від системи "Шлях". Їх підозрюють в порушенні військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" відразу кількох перевізників. Серед них:

  • ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович;
  • ФОП Ліхтей Артем Вікторович;
  • ФОП Педорченко Артем Леонідович;
  • ФОП Радомський Дмитро Валерійович;
  • ФОП Яцюра Андрій Миколайович;
  • ФОП Гонтюк Олександр Якович;
  • ФОП Аронець Сергій Анатолійович;
  • ФОП Смульський Олександр Олександрович;
  • ФОП Дубовик Максим Юрійович;
  • ФОП Блаженко Олександр Михайлович;
  • ФОП Таран Вадим Володимирович;
  • ФОП Сімагутін Андрій В'ячеславович;
  • ФОП Колядюк Василь Павлович;
  • ТОВ "АВТ ГЛОБАЛ";
  • ТОВ "МЕРІЕНЖЕЛ";
  • ТОВ "МАКАРТРАНС".

Чому перевізників виключили з системи

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - повідомили в "Укртрансбезпеці".

Водночас стало відомо, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Що таке система "Шлях"

Нагадаємо, що під час військового стану та мобілізації в Україн чоловіки не можуть виїхати за кордон. Однак ця заборона не поширюється на водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу та важливий медичний вантаж.

Щоб отримати дозвіл на такі перевезення, потрібно подати заявку, і тоді вас внесуть до системи "Шлях". Докладніше про та, кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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