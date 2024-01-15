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Системы ПВО, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю

Архивное фото: "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов с помощью беспилотников. За последнюю неделю захватчики лишились по меньшей мере двух систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минус две системы ПВО, 44 танка и 258 опорных пунктов - результат "Армии дронов", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, через неделю подразделения дронов поразили:

  • 65 боевых бронированных машин;
  • 33 пушки;
  • 59 грузовиков;
  • 249 российских оккупантов.

Фото: Потери России (t.me/zedigital)

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Также воины Сил специальных операций по миномету ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Три оккупанта были уничтожены, еще двое получили ранения.

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