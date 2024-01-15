Системы ПВО, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю

"Минус две системы ПВО, 44 танка и 258 опорных пунктов - результат "Армии дронов", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, через неделю подразделения дронов поразили:

65 боевых бронированных машин;

33 пушки;

59 грузовиков;

249 российских оккупантов.

Фото: Потери России (t.me/zedigital)

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Также воины Сил специальных операций по миномету ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Три оккупанта были уничтожены, еще двое получили ранения.