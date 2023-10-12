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Системы воздушной тревоги в Чернигове повредили умышленно, - ОВА

Чернигов, Четверг 12 октября 2023 15:45
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Системы воздушной тревоги в Чернигове повредили умышленно, - ОВА Фото: системы воздушной тревоги в Чернигове повредили умышленно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чернигове преднамеренно повредили линии связи, обеспечивающие работу систем, извещающих о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"В Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами", - написал он.

Чаус также сообщил, что по состоянию на 14:00 12 октября возобновлены линии управления 21 сиреной.

В настоящее время три сирены остаются нерабочими.

Что этому предшествовало

Вчера сообщалось, что в Чернигове из-за технических проблем не будут работать системы воздушной тревоги.

Жителям советуют отслеживать воздушную опасность по сообщениям на официальных каналах и в приложении "Воздушная тревога".

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Чернигов воздушная тревога
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