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"Вираж-планшет". Игнат объяснил, почему приложение "Воздушная тревога" не показывает баллистику

09:10 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Ирина Гамерская
"Вираж-планшет". Игнат объяснил, почему приложение "Воздушная тревога" не показывает баллистику Фото: Юрий Игнат (mil.in.ua)
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Обновленное приложение "Воздушная тревога" показывает движение крылатых ракет, "шахедов" и КАБов над Украиной, однако баллистические ракеты на карте не будут отображаться.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Откуда берутся данные и как они отображаются

По словам Игната, информация о воздушных целях подается непосредственно из военных систем, в частности из системы "Вираж-планшет", однако для гражданских пользователей она достаточно ограничена.

Вместо обычной карты с окрашенными регионами в приложении появились отметки целей, которые можно увеличить и просмотреть детали:

Что отражается: "шахеды" (в том числе реактивные), КАБы и крылатые ракеты;

Какая информация видна: регион, где летит цель, ее скорость и направление движения;

Что не отображается: баллистические ракеты приложение показывать не будет, поскольку оно просто не будет следовать за ними из-за скорости их полета.

Безопасность данных и защита от врага

Информация в гражданском приложении может быть несколько неточной, чтобы это не вредило обороне Украины и не давало врагу нужные данные.

Как пояснил Игнат, в Вооруженных силах Украины используются детализированные системы для военных (Skymap, "Вираж-планшет", Delta), тогда как для гражданского приложения специалисты долго разрабатывали формат подачи.

"Убежден, было очень много дискуссий. Специалисты долго спорили, как именно подавать информацию так, чтобы не навредить. Все риски учли. И в то же время сделали так, чтобы это было удобно для населения", - отметил представитель Воздушных сил.

Нагрузка, тестовый режим и будущее уведомлений

В настоящее время обновленное приложение работает фактически в тестовом режиме. На старте из-за одновременного входа миллионов украинцев возникали сбои и падение трафика, однако по состоянию на данный момент эти проблемы уладили.

Обновление приложения также облегчает работу пресс-службы Воздушных сил, которая ведет официальный Telegram-канал. В будущем приложение может частично взять на себя функцию оповещения, из-за чего мониторинговые Telegram-каналы утратят уникальность. В то же время о баллистических угрозах Воздушные силы и дальше будут сообщать напрямую из соображений безопасности.

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