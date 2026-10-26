В системе оповещения о тревоге в Киеве произошел сбой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Сбой в системе оповещения

В работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошел технический сбой.

"Именно поэтому пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге", - говорится в сообщении



По состоянию на 20:18 в Киеве воздушной тревоги нет, говорят в администрации.



В КГГА отметили, что работа системы возобновлена и извинились за неудобства.

К слову, в соцсетях писали, что жители Киева получили 7 уведомлений о воздушной тревоге за 5 минут.