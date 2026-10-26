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Главная » Жизнь » Общество

В системе оповещения о тревоге в Киеве произошел сбой

20:38 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В системе оповещения о тревоге в Киеве произошел сбой Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Вечером 26 октября киевляне получали в мобильном приложении неправильные уведомления о воздушной тревоге. Произошел технический сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Сбой в системе оповещения

В работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) произошел технический сбой.

"Именно поэтому пользователи мобильных приложений несколько раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге", - говорится в сообщении

По состоянию на 20:18 в Киеве воздушной тревоги нет, говорят в администрации.

В КГГА отметили, что работа системы возобновлена и извинились за неудобства.

К слову, в соцсетях писали, что жители Киева получили 7 уведомлений о воздушной тревоге за 5 минут.

Ранее РБК-Украина писало, что обновленное приложение "Воздушная тревога" показывает движение крылатых ракет, "Шахедов" и КАБов над Украиной, однако баллистические ракеты на карте не будут отображаться.

Кроме того, в Кабмине Украины объявили о новых правилах обучения школьников во время длительных воздушных тревог. Выполнением этого решения займутся громады.

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