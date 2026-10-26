ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У системі оповіщення про тривогу у Києві стався збій

20:38 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
У системі оповіщення про тривогу у Києві стався збій Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Увечері 26 жовтня кияни отримували у мобільному додатку неправильні сповіщення про повітряну тривогу. Стався технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Збій у системі оповіщення

У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій.

"Саме через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у дописі

Станом на 20.18 у Києві повітряної тривоги немає, кажуть у адміністрації.

У КМДА зазначили, що роботу системи відновлено та перепросили за незручності.

До слова, у соцмережах писали, що жителі Києва отримали 7 сповіщень про повітряну тривогу за 5 хвилин.

Раніше РБК-Україна писало, що оновлений застосунок "Повітряна тривога" показує рух крилатих ракет, "Шахедів" та КАБів над Україною, проте балістичні ракети на карті не відображатимуться.

Крім того, у Кабміні України оголосили про нові правила навчання школярів під час тривалих повітряних тривог. Виконанням цього рішення займуться громади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Повітряна тривога
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом