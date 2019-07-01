У системі внутрішнього контролю НБУ виявили недоліки

Рада Національного банку визнала систему внутрішнього контролю НБУ недостатньо надійною та результативною. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, під час засідання Ради НБУ 26 червня було розглянуто питання про стан системи внутрішнього контролю та ряд організаційних питань.

"Рада взяла до відома звіт правління та визнала його таким, що не відповідає затвердженим радою вимогам у частині розкриття інформації", - йдеться в повідомленні.

З метою підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, яка повинна забезпечувати мінімізацію ризиків, Рада НБУ дала низку рекомендацій.

"Спільне обговорення радою та правлінням питань організації та впровадження системи внутрішнього контролю Національного банку носило конструктивний характер та в подальшому буде сприяти позитивним змінам в оцінювані ризиків, управлінні процесами, делегуванні повноважень, а також буде суттєвим поштовхом для удосконалення не тільки розпорядчих документів, але й процесів та контролів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Рада Національного банку України на засіданні 26 лютого 2019 року заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. За результатами засідання Рада НБУ схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню та уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України на засіданні 28 січня ухвалила рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів щодо методів та форм прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.