Укрзалізниця повідомляє про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу

Укрзалізниця повідомила про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - повідомили в Укрзалізниці.

Там додали, що каси на вокзалах працюють, поїзди прямують за розкладом.