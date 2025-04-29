Система ПВО и более 1000 солдат: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Обстрелы России

В ночь на вторник, 29 апреля, российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО.

В результате падения обломков, в столице в Деснянском районе возник пожар и сгорело здание базы отдыха, пострадала женщина.

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