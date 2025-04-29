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Система ПВО и более 1000 солдат: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Фото: Силы обороны уничтожили много техники за минувшие сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 28 на 29 апреля, потери россиян на фронте составили 1060 солдат и более 200 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 950 860 (+1060) человек ликвидировано;
  • танков - 10 728 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 352 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 27 080 (+42) ед;
  • РСЗО - 1373 ед;
  • средства ПВО - 1146 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 177 (+94) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 432 (+140) ед;
  • специальной техники - 3860 ед.

Обстрелы России

В ночь на вторник, 29 апреля, российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО.

В результате падения обломков, в столице в Деснянском районе возник пожар и сгорело здание базы отдыха, пострадала женщина.

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