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Россия атаковала Киев дронами: сгорело здание базы отдыха, пострадал человек

Вторник 29 апреля 2025 01:44
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Россия атаковала Киев дронами: сгорело здание базы отдыха, пострадал человек Фото: на место происшествия направляются спасатели (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 29 апреля Российская Федерация атаковала Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пожары и по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В Деснянском районе зафиксировано падение обломков. На место направляются спасатели", - говорится в сообщении 01:35.

Обновлено в 01:51

"Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 02:23

Кличко сообщил, что по сообщению медиков, в Деснянском районе есть пострадавшие. Женщине оказывают помощь на месте.

Обновлено в 02:48

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", - сообщил мэр Киева.

Атака РФ на Киев

Напомним, что с наступлением новых суток, в столице объявили тревогу. Примерно в 00:55 в столице прогремели первые звуки взрывов, через полчаса была слышна еще серия взрывов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 24 апреля Киев подвергся масштабной атаке со стороны РФ. В частности, враг использовать для ударов ракеты и беспилотники.

Вчера стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший - 45-летний мужчина. Перед этим сообщалось, что из-за российской атаки погибли 12 человек, а 87 человек пострадали.

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