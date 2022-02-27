Система електронних платежів працює без перебоїв, - голова НБУ

Національний банк України докладає всіх зусиль для того, щоб система електронних платежів працювала в звичайному режимі, без жодних перебоїв. НБУ надав суттєву підтримку банкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook .

Шевченко звернувся і закликав "операторів торгівельних мереж та заправних станцій - від малих до великих - не допускати жодних відмов в прийнятті безготівкової оплати".

За його словами, банківська система продовжує забезпечувати всі необхідні інфраструктурні та технологічні рішення для використання POS-терміналів для здійснення оплат.

"Не приймати платіжні картки зараз - це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", - сказав він.

За його словами, НБУ налаштований і діє рішуче для збереження фінансової стабільності України та максимальної підтримки діяльності Збройних сил.

"Одразу після нападу Росії ми почали оперативно ухвалювати рішення, відповідні умовам війни, зокрема для забезпечення населення коштами, проведення безготівкових розрахунків, функціонування валютного ринку, рефінансування банків, депозитарію тощо. Вже виділено 51,5 млрд грн на рефінансування банків. Це вагома підтримка ліквідності банків для можливості належного виконання ними своїх зобов’язань перед клієнтами", - повідомив Шевченко.