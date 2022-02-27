Система электронных платежей работает без перебоев, - глава НБУ

Национальный банк Украины прилагает все усилия для того, чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без каких-либо перебоев. НБУ оказал существенную поддержку банкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook .

Шевченко обратился и призвал "операторов торговых сетей и заправочных станций - от малых до больших - не допускать никаких отказов в приеме безналичной оплаты".

По его словам, банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения для использования POS-терминалов для осуществления оплат.

"Не принимать платежные карты сейчас - это по меньшей мере непатриотичный шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла", - сказал он.

По его словам, НБУ настроен и действует решительно для сохранения финансовой стабильности Украины и максимальной поддержки деятельности Вооруженных сил.

"Сразу после нападения России мы начали оперативно принимать решения, соответствующие условиям войны, в частности для обеспечения населения средствами, проведения безналичных расчетов, функционирования валютного рынка, рефинансирования банков, депозитария и тому подобное. Уже выделено 51,5 млрд грн на рефинансирование банков. Это весомая поддержка ликвидности банков для возможности надлежащего выполнения ими своих обязательств перед клиентами", - сообщил Шевченко.