Система бронирования должна быть более гибкой, чтобы сохранить людей на производстве, - эксперт

Дефицит кадров – одна из главных проблем, стоящих перед бизнесом сейчас. Особенно остро эта проблема стоит у предприятий, расположенных недалеко от линии фронта. В то же время системе бронирования не хватает гибкости, чтобы компенсировать этот дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяну Петрук.

"Метинвест, пожалуй, крупнейшее предприятие в Украине среди частных и государственных компаний по количеству мобилизованных в ВСУ. В группе работает около 50 тыс. человек, а общее количество работников, которые ушли в ВСУ - 9300. У нас каждый шестой - мобилизованный. Это очень много", - говорит Петрук.

Она подчеркнула, что в настоящее время у компании не хватает людей, чтобы наращивать производство металлургического сегмента и добывать руду.

"Мы не можем выйти на некоторых активах даже на 50-60% довоенного производства! Причина - именно люди. Часть персонала мобилизована в ряды ВСУ, многие уволились и переехали - в Европу или в более безопасные регионы Украины", - говорит Петрук.

По ее словам, для решения проблемы нехватки кадров компания использует, прежде всего, внутренний ресурс, переучивает персонал и привлекает к работе больше женщин. Также были введены системы денежной мотивации: премии выплачиваются ежемесячно. Но есть должности, где могут работать только мужчины, а для овладения профессией нужно от 4 до 9 месяцев.

"Нужно делать анализ экономической целесообразности, эффективности, учитывать, сколько предприятие платит налоги, как помогает стране и ВСУ, сколько создает рабочих мест, в каком регионе расположено. Нельзя смотреть просто на численность и предоставлять какой-то процент бронирования. Мы сейчас можем забронировать только 50 % работников. Практически на всех предприятиях мы выбрали эту квоту. Поэтому проблему надо решать комплексно, принимать во внимание специфику отрасли. между государством и бизнесом, чтобы найти понимание", - уверена Петрук.

Она выразила убеждение, что каждый бизнес понимает важность пополнения ВСУ, но и бронирование сотрудников – важный вопрос для любой крупной компании, где следует сохранять баланс между пополнением ВСУ и сохранением производства и выплатой налогов.

"Нынешняя система бронирования не является гибкой. Она не позволяет привлекать новых сотрудников. Потенциальный сотрудник выбирает теневую занятость за пределами компании. Эту бюрократическую проблему можно решить, дав предприятиям возможность благовонять некоторый процент персонала за год, решая таким образом проблему с нехваткой персонала" , – резюмировала Петрук.

Как известно, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь Украине 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".