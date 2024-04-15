Система бронювання має бути гнучкішою, щоб зберегти людей на виробництві, - експерт

Дефіцит кадрів - одна з головних проблем, які стоять перед бізнесом нині. Особливо гостро ця проблема стоїть у підприємств, які розташовані недалеко від лінії фронту. Водночас, системі бронювання не вистачає гнучкості, щоб компенсувати цей дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяну Петрук.

"Метінвест, мабуть, найбільше підприємство в Україні серед приватних та державних компаній за кількістю мобілізованих до ЗСУ. У групі працює близько 50 тис. людей, а загальна кількість працівників, які пішли до ЗСУ - 9300. У нас кожен шостий - мобілізований. Це дуже багато", - каже Петрук.

Вона наголосила, що наразі у компанії не вистачає людей, щоб нарощувати виробництво металургійного сегмента та видобувати руду.

"Ми не можемо вийти на деяких активах навіть на 50-60% довоєнного виробництва! Причина - саме люди. Частину персоналу мобілізовано до лав ЗСУ, багато звільнилися та переїхали - до Європи або до безпечніших регіонів України", - каже Петрук.

За її словами, для розв'язання проблеми браку кадрів компанія використовує насамперед внутрішній ресурс, перенавчає персонал та залучає до роботи більше жінок. Також були введені системи грошової мотивації: премії виплачуються щомісяця. Але є посади, де можуть працювати тільки чоловіки, а для опанування професії потрібно від 4 до 9 місяців.

"Потрібно робити аналіз економічної доцільності, ефективності, враховувати, скільки підприємство сплачує податків, як допомагає країні та ЗСУ, скільки створює робочих місць, у якому регіоні розташоване. Не можна дивитися просто на чисельність і надавати якийсь відсоток бронювання. Ми наразі можемо забронювати лише 50% працівників. Практично на всіх підприємствах ми вибрали цю квоту. Тож проблему треба вирішувати комплексно, брати до уваги специфіку галузі. Так, на сервісних підприємствах може залишатися 50% заброньованих, а на виробничих підприємствах справді має бути більший відсоток. Зрештою, має відбутися діалог між державою і бізнесом, щоб знайти порозуміння", - впевнена Петрук.

Вона висловила переконання, що кожен бізнес розуміє важливість поповнення ЗСУ, але й бронювання співробітників - важливе питання для будь-якої великої компанії, де потрібно зберігати баланс між поповненням ЗСУ та збереженням виробництва та виплатою податків.

"Нинішня система бронювання не є гнучкою. Вона не дає змоги залучати нових співробітників. Потенційний співробітник обирає тіньову зайнятість поза межами компанії. Цю бюрократичну проблему можна вирішити, давши підприємствам можливість доброньовувати деякий відсоток персоналу за рік, вирішуючи у такий спосіб проблему з браком персоналу", - резюмувала Петрук.

Як відомо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".