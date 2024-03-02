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У Сырского карт-бланш на кадровые перестановки в ВСУ, - Зеленский

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении.

"Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах - любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что после возвращения Сырского с фронта в начале недели он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями по "дальнейшим изменениям и нашим действиям".

"Каждый, кто работает на государство, должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве. Об общих интересах, а не о каких-то личных. Личные интересы - после войны", - также заявил президент.

 

Поездка Сырского на фронт

Главком Сырский в конце февраля отправился с аудитом на фронт, в частности, на Авдеевское и Кураховское направления. В ходе своей поездки по подразделениям Сырский обнаружил просчеты командиров в обороне.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, сегодня Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

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Александр СырскийВладимир ЗеленскийВСУ