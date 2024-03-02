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У Сирського карт-бланш на кадрові перестановки в ЗСУ, - Зеленський

Фото: Олександр Сирський, головком ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у відеозверненні.

"Щодня головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах - будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт - реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що після повернення Сирського з фронту на початку тижня він очікує його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо "подальших змін і наших дій".

"Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси – після війни", - також заявив президент.

 

Поїздка Сирського на фронт

Головком Сирський наприкінці лютого вирушив з аудитом на фронт, зокрема, на Авдіївський та Курахівський напрямки. В ході своєї поїздки по підрозділах Сирський виявив прорахунки командирів в обороні.

Як наголошував головком ЗСУ, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.

Крім того, сьогодні Сирський повідомив про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

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