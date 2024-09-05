Сырский заявил, что ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Однако Сырский сказал, что украинским войскам удалось остановить продвижение России.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал он.

Он отметил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"Это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", - сказал он.