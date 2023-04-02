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Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма

Новина українською →
Крым, Воскресенье 02 апреля 2023 09:03
Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В СНБО уже разрабатываются основные шаги, которые будут применяться при деоккупации украинского Крыма. В частности, предлагается убрать Керченский мост и ограничить коллаборантов в праве участвовать в выборах - выбирать и быть избранными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Русский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке - то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения "крымского смерша". Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими" деокупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один - чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментировать что-то связанное с Украиной", - написал он.

По словам Данилова, эти 12 шагов заключаются в следующем:

1. На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника "русский военный корабль идет на@уй". В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе.

2. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах - избирать и быть избранными.

3. Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности.

"Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. "Волчий билет" - навсегда", - пояснил он.

Кроме того, предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся вопросов национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания.

4. Россия или иное формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности – геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и в частности.

5. Пропагандисты-журналисты, медийщики и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей - группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами.

"Законно по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества, чести и уважения", - констатировал секретарь СНБО.

6. Граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, признаются ничтожными - закон, действующий уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если имущество присвоено или национализировано оккупантами, оно возвращается владельцам.

"Важно помнить (!) - дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами России в Крыму, достойны не более чем будущего Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному увольнению", - добавил Данилов.

8. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

9. Реализуется комплексная программа "Детоксикация" - нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

10. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

12. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый "город русской славы" (имеется в виду Севастополь - ред.) переименовывается в "Объект № 6".

"Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", - предлагает он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Также российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Там наблюдается скопление войск РФ.

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