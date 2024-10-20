Сырский съездил на Курское направление и принял ряд решений: что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Курское направление фронта. Принят ряд решений, чтобы РФ не смогла перехватить инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем", - рассказал он.
В частности, Сырский провел работу прямо на командных пунктах бригад.
"Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели", - констатировал главнокомандующий ВСУ.
Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В середине октября сообщалось, что Россия усилила атаки на позиции украинских войск в Курской области, вероятно, намереваясь вытеснить ВСУ с этого плацдарма. Оккупанты спешать осуществить задуманное до того, как погода испортится.
В свою очередь, по данным Bloomberg, Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев. В частности, буквально 20 октября сообщалось, что украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области.
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