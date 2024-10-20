Сырский съездил на Курское направление и принял ряд решений: что известно

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В середине октября сообщалось, что Россия усилила атаки на позиции украинских войск в Курской области, вероятно, намереваясь вытеснить ВСУ с этого плацдарма. Оккупанты спешать осуществить задуманное до того, как погода испортится.

В свою очередь, по данным Bloomberg, Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев. В частности, буквально 20 октября сообщалось, что украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области.

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