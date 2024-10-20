Сирський з'їздив на Курський напрямок і прийняв низку рішень: що відомо

Ситуація у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. У середині жовтня повідомлялося, що Росія посилила атаки на позиції українських військ у Курській області, ймовірно, маючи намір витіснити ЗСУ з цього плацдарму. Окупанти поспішають здійснити задумане до того, як погода зіпсується.

У свою чергу, за даними Bloomberg, Україна може утримувати територію в Курській області ще кілька місяців. Зокрема, буквально 20 жовтня повідомлялося, що українські десантники взяли штурмом позицію окупантів у Курській області.

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