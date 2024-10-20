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Сирський з'їздив на Курський напрямок і прийняв низку рішень: що відомо

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Курському напрямку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Прийнято низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Працював у військових частинах та підрозділах, які діють у Сумській та у Курській областях. Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем", - розповів він.

Зокрема, Сирський провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. 

"Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети", - констатував головнокомандувач ЗСУ.

 

 

Ситуація у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. У середині жовтня повідомлялося, що Росія посилила атаки на позиції українських військ у Курській області, ймовірно, маючи намір витіснити ЗСУ з цього плацдарму. Окупанти поспішають здійснити задумане до того, як погода зіпсується.

У свою чергу, за даними Bloomberg, Україна може утримувати територію в Курській області ще кілька місяців. Зокрема, буквально 20 жовтня повідомлялося, що українські десантники взяли штурмом позицію окупантів у Курській області.

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Збройні сили УкраїниСумська областьКурська областьГенштаб ВСУВійна в УкраїніОлександр Сирський