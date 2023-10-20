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РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление для наступления, - Атеш

Пятница 20 октября 2023 09:46
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РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление для наступления, - Атеш Фото: российские оккупанты готовятся к наступлению на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики перемещают военную технику и личный состав из временно оккупированного Луганска на Купянское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского партизанского движения "АТЕШ".

Как отмечают представители Сил сопротивления, противник перебрасывает технику и войска на этот участок фронта довольно "активно".

"Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава вс рф для наступления на Купянском направлении", - говорится в публикации.

В Силах сопротивления добавили, что "делают все, что бы оккупанты не доехали к линии фронта".

Так, подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошлую неделю партизаны "минусовали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут более быть использованы по назначению".

Ранее в британской разведке сообщили, что за последние две недели значительно увеличилось российская наступательная деятельность в направлении Купьянска-Лимана. Однако добиться прорыва вряд ли удастся.

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