Россияне продолжают отступать с окраин Покровска: актуальная ситуация

Россияне постепенно отступают с окраин Покровска. Речь идет о позициях, расположенных к западу от города.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Речь идет о позициях к западу от города. Там, где они выползали с марта где-то, если не с конца февраля", - рассказал он.

По словам спикера, оккупанты очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось.

"Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают, с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", - констатировал Трегубов.