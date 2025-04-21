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Россияне продолжают отступать с окраин Покровска: актуальная ситуация

Донбасс, Понедельник 21 апреля 2025 14:45
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Россияне продолжают отступать с окраин Покровска: актуальная ситуация Фото: россияне продолжают отступать с окраин Покровска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне постепенно отступают с окраин Покровска. Речь идет о позициях, расположенных к западу от города.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Речь идет о позициях к западу от города. Там, где они выползали с марта где-то, если не с конца февраля", - рассказал он.

По словам спикера, оккупанты очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось.

"Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают, с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", - констатировал Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении

За последние сутки на Покровском направлении украинские военные остановили 39 штурмов РФ.

Враг был остановлен в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

Учитывая, что всего за сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, Покровское направление считается самым горячим участком фронта.

Добавим, что на днях РБК-Украина уже писало, что российские войска на Покровском направлении вынуждены отступать, потому что понесли значительные потери. В ОСУВ "Хортица" отметили, что даже на штурм был задействован целый отряд мотоциклов, который был полностью уничтожен.

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