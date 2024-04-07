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Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие (фото)

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 13:56
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Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие (фото) Фото: Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров проверили новое украинское оружие. Речь идет о дронах разных типов, роботизированных комплексах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Сырский и Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей.

"Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", - отметил Сырский.

Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ и другие разработки. Скоро они могут появиться на фронте.

Главнокомандующий отметил важность роботизированных систем, которые помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, речь идет о роботизированных системах для эвакуации раненых.

"Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях", - добавил главком.

Фото: Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Оружие украинского производства

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

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Вооруженные силы Украины Рустем Умеров Оружие в Украине Александр Сырский
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