Сырский раскрыл тактику ВСУ, дающую результат на фронте

Фото: главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергей Козачук

Украинские военные продолжают удерживать ключевые рубежи на юге и востоке, несмотря на активные попытки врага перехватить инициативу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Ситуация на направлениях

Ситуация на направлениях

Главком провел работу на командных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей, где вместе с командирами ДШВ и штурмовых полков проанализировал состояние дел на переднем крае.

Он отметил, что противник действует агрессивно, однако Силы обороны дают достойный отпор.

"Наша цель - удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", - подчеркнул Сырский.

Обеспечение и логистика

Во время встречи также обсудили критические потребности подразделений, в частности ремонт техники и быструю эвакуацию раненых. По словам Главнокомандующего, управление войсками в условиях высокой интенсивности боев требует максимальной слаженности.

"Откровенно обсудили проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов", - добавил он.

 

Резервы РФ и ответ ВСУ

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РФ подтягивает резервы на востоке, из-за чего ВСУ делают ставку на дроны и роботизированную логистику.

Также мы писали, что Главнокомандующий анонсировал переход Украины к наступательным операциям, поскольку, по его словам, сугубо в обороне победу одержать невозможно.

Кроме того, Сирский подвел итоги прошлого года, отметив, что ВСУ провели три успешные наступательные операции, две из которых состоялись на территории России.

