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Сырский вместе с Умеровым встретились с главой Минобороны Британии и адмиралом Радакиным

Фото: Александр Сырский, Рустем Умеров, Грант Шаппс и Тони Радакин (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Главком ВСУ Александр Сырский вместе с главой Минобороны Рустемом Умеровым сегодня, 7 марта, встретились с министром обороны Британии Грантом Шаппсом и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

По словам Умерова, они обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины. Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага.

"Я очень благодарен Великобритании за всестороннюю поддержку, в частности за поставки ракет Storm Shadow, которые действительно меняют ситуацию на поле боя", - добавил он.

Фото: Встреча (facebook.com/rustemumerov.ua)

Министр обороны написал, что Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи.

Кто еще в Украине встречался с представителями Британии

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом.

По его словам, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.

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