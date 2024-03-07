Сирський разом з Умєровим зустрілися з главою Міноборони Британії та адміралом Радакіним

За словами Умерова, вони обговорили першочергові потреби Сил оборони України. Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога.

"Я дуже вдячний Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які дійсно змінюють ситуацію на полі бою", - додав він.

Фото: Зустріч (facebook.com/rustemumerov.ua)

Міністр оборони написав, що Велика Британія постійно переконує вільний світ робити правильні речі.

Хто ще в Україні зустрічався з представниками Британії

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

За його словами, вони обговорили продовження оборонного співробітництва між нашими країнами.