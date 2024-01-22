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Сырский провел работу на Бахмутском и Северском направлениях и доложил об обстановке

Донецкая область, Понедельник 22 января 2024 19:07
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Сырский провел работу на Бахмутском и Северском направлениях и доложил об обстановке Архивное фото: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На Бахмутском и Северском направлении в Донецкой области обстановка остается крайне напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Продолжаем работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях", - говорится в заявлении.

По его словам, обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

Фото: Сырский и командиры (t.me/osirskiy)

Военные повысят эффективность обороны

Сырский во время работы заслушал командиров относительно выводов по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска сдерживают врага в Донецкой области. За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

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