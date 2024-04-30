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Сырский прокомментировал визит Генсека НАТО в Украину

Вторник 30 апреля 2024 01:10
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Сырский прокомментировал визит Генсека НАТО в Украину Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал визит Столтенберга в Украину и отметил поддержку НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главнокомандующий вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым поприветствовали Генсека НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны.

Сырский отметил, что НАТО осуждает агрессивную войну России против Украины и помогает украинским защитникам.

"С начала войны в 2014 г со стороны НАТО увеличена поддержка Украины по развитию способностей и развитию потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих", - заявил Сырский.

Также главнокомандующий сказал, что сотрудничество Украины с альянсом - взаимовыгодное партнерство для обеспечения безопасности в мире.

"Российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность. Сотрудничество Украины с НАТО - это взаимовыгодное партнерство для обеспечения безопасности в мире", - прокомментировал Сырский.

Визит Столтенберга в Украину

Ранее мы сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. Его поездку не анонсировали. Подробнее о визите и сделанных заявлениях - в материале РБК-Украина.

Также генсек НАТО высказал мнение об месте Украины в альянсе.

К слову, Столтенберг заявил, что страны НАТО не выполнили обещаний по вооружению Украине, но дал надежду, что скоро это изменится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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НАТО Вооруженные силы Украины Йенс Столтенберг Александр Сырский
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