Столтенберг в Киеве: место Украины в НАТО, но решение вряд ли будет на саммите в июле

Место Украины по праву в НАТО, однако союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Сегодня мы обсуждали подготовку к июльскому саммиту НАТО. Поэтому, господин президент (Владимир Зеленский - ред.), я с нетерпением жду возможности поприветствовать Вас в Вашингтоне на этой встрече", - сказал Столтенберг.

В то же время, генсек выразил мнение, что место Украины по праву в НАТО и мы страны-члены будут делать все, чтобы обеспечить, чтобы украинцы присоединились к Альянсу.

"Для того чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", - подчеркнул Столтенберг.

Он выразил свою неуверенность в достижении такого результата на саммите в июле. Однако, по его словам, члены Альянса могут продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".

В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты - она станет членом.

"И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки - это часть того, что обеспечивает насущные нужды Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

"Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также обширную программу для оперативной совместимости" , - сказал генсек НАТО.