Сирський прокоментував візит Генсека НАТО до України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував візит Столтенберга до України та наголосив на підтримці НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головнокомандувач разом із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим привітали Генсека НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони.

Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України та допомагає українським захисникам.

"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців", - заявив Сирський.

Також головнокомандувач сказав, що співпраця України з альянсом є взаємовигідним партнерством для забезпечення безпеки у світі.

"Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку. Співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі", - прокоментував Сирський.