Сирський прокоментував візит Генсека НАТО до України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував візит Столтенберга до України та наголосив на підтримці НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Головнокомандувач разом із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим привітали Генсека НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони.
Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України та допомагає українським захисникам.
"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців", - заявив Сирський.
Також головнокомандувач сказав, що співпраця України з альянсом є взаємовигідним партнерством для забезпечення безпеки у світі.
"Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку. Співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі", - прокоментував Сирський.
Візит Столтенберга до України
Раніше ми повідомляли, що генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва. Його поїздку не анонсували. Детальніше про візит та зроблені заяви - у матеріалі РБК-Україна.
Також генсек НАТО висловив думку щодо місця України в альянсі.
Столтенберг заявив, що країни НАТО не виконали обіцянок щодо озброєння Україні, але дав надію, що скоро це зміниться.
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