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Сирський прокоментував візит Генсека НАТО до України

Вівторок 30 квітня 2024 01:10
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Сирський прокоментував візит Генсека НАТО до України Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував візит Столтенберга до України та наголосив на підтримці НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головнокомандувач разом із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим привітали Генсека НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони.

Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України та допомагає українським захисникам.

"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців", - заявив Сирський.

Також головнокомандувач сказав, що співпраця України з альянсом є взаємовигідним партнерством для забезпечення безпеки у світі.

"Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку. Співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі", - прокоментував Сирський.

Візит Столтенберга до України

Раніше ми повідомляли, що генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва. Його поїздку не анонсували. Детальніше про візит та зроблені заяви - у матеріалі РБК-Україна.

Також генсек НАТО висловив думку щодо місця України в альянсі.

Столтенберг заявив, що країни НАТО не виконали обіцянок щодо озброєння Україні, але дав надію, що скоро це зміниться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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