Сырский приехал к военным на Курское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего.
"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений", - подчеркнул Сырский.
Он пояснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.
"30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша (речь о военных на Курском направлении, - ред.) заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков", - добавил он.
Напомним, что в августе 2024 года, военные ВСУ начали контрнаступательную операцию в Курской области. Это была первая масштабная наступательная операция на территории России с начала полномасштабного вторжения.
Украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа и продвинулись вглубь Курской области, беря под свой контроль значительные территории и дезорганизуя российские подразделения.
В течение первых месяцев операции ВСУ нанесли значительные потери противнику. По данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за три месяца боев потери России достигли около 21 тысячи солдат, из которых более 7 тысяч были ликвидированы, а 717 взяты в плен.
Между тем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.
Операция также имела стратегическое значение, заставив российское командование отменить планы наступления на некоторые украинские города.
Заметим, что, по данным Генштаба, по состоянию на утро сегодня, 1 января, Силы обороны Украины продвинулись вблизи Кременной и в Курской области.
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